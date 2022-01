Afinum kauft Angel-Plattform Fishing-King

Afinum hat einen neuen Deal im wahrsten Sinne des Wortes an Land gezogen: Der Private-Equity-Investor übernimmt Fishing-King, eine E-Learning-Plattform für den Angelschein. Das Kölner Unternehmen wurde 2009 gegründet und bietet spezielle Onlinekurse an. Fishing-King ist zudem nach eigenen Angaben als Plattform in der Angelgemeinschaft gut vernetzt und führt unter anderem einen Youtube-Kanal. Der Gründer Hubertus Massong sowie das bestehende Managementteam bleiben auch nach der Transaktion an Bord.

Gemeinsam mit Afinum will Fishing-King Services für den nachhaltigen Angelspot ausbauen. Dazu gehört unter anderem ein Webshop für Angelausrüstung. Des Weiteren wollen die Kölner in den bestehenden Kernmärkten weiter Fuß fassen sowie in neue Märkte expandieren. Auch angrenzende Produktsegmente will das Unternehmen erschließen. Die Transaktion hat eine regionale Volksbank finanziert. Die Bank ließ sich dabei von Renzenbrink & Partner beraten. Die Gründer erhielten Unterstützung von der M&A-Beratung Carlsquare.