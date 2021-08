So tastet sich Private Equity an ESG heran

Governance-Themen sind für Private Equity vergleichsweise einfach zu adressieren – diese haben die Finanzinvestoren in der Regel ohnehin schon auf der Agenda. Dass sich Private-Equity-Investoren hingegen stark mit dem „S“ in ESG auseinandersetzen, ist derzeit noch nicht sehr weit verbreitet. „Die meisten Finanzinvestoren legen den Fokus auf Umweltthemen, vergleichsweise wenige kümmern sich um soziale Aspekte“, beobachtet Dörte Höppner, Chief Operations Officer bei Riverside. Welchen Fokus das jeweilige Haus setzt, hänge von der Investmentstrategie und auch den Unternehmen im Portfolio ab. Ähnliche Ergebnisse lieferte jüngst auch der FINANCE Midmarket-Monitor.

Der Schwerpunkt auf Umweltthemen dürfte auch damit zusammenhängen, dass Fortschritte in dem Bereich besser messbar sind. So misst die Beteiligungsgesellschaft Eurazeo nach eigenen Angaben rund 150 KPIs für das eigene ESG-Reporting, darunter Werte wie den CO2-Ausstoß der Portfoliofirmen, deren Energie- und Ölverbrauch oder die Nutzung von Klimaanlagen. „Im Anschluss versuchen wir, diese nichtfinanziellen Kennzahlen in finanzielle umzuwandeln. Dafür fragen wir uns etwa: Wie viel Umsatz hängt an dem KPI, was kostet er uns, und was würden wir einsparen, wenn wir diese Kennzahl ESG-optimieren?“, berichtet Eurazeos ESG-Chefin Sophie Flak. Dadurch habe Eurazeo über 19 Portfoliofirmen hinweg bereits 300 Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren einsparen können.