Das sind die Gehälter im Treasury 2021

Treasurer gehören in diesem Jahr zu den wichtigsten Finanzern im Unternehmen. Das hat vor allem einen Grund: „Wegen der Pandemie legen Unternehmen derzeit einen starken Fokus auf die Liquiditätssteuerung. Daher ist jetzt besonders das Treasury gefragt“, so Thomas von Ciriacy-Wantrup, Partner bei der Personalberatung Fricke Finance & Legal.



Idealerweise sollte der Treasurer jederzeit einen Überblick darüber haben, wo das Cash im Unternehmen liegt. Deshalb ist ein Treasury, das digital und in Echtzeit arbeitet, einem veralteten Treasury in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Dies hat auch Implikationen für die Verdienstmöglichkeiten der Mitarbeiter im Treasury.