So viel verdienen Buchhalter 2021

In Krisenzeiten wie der Coronavirus-Pandemie müssen manche Mitarbeiter um ihre Jobs bangen – insbesondere dann, wenn der Job schon vor der Krise unter Druck stand. Dazu gehört auch die Arbeit des Buchhalters oder Accountants, wie unser FINANCE-Gehaltsreport zeigt, den FINANCE in Zusammenarbeit mit Hays erstellt hat.



Das Problem der Buchhalter: Schon seit vielen Jahren setzt die Digitalisierung in der Finanzabteilung den Job unter Druck. Simple und repetitive Tätigkeiten werden automatisiert und fallen dadurch nach und nach teilweise oder gar völlig weg. Für die Unternehmen liegen die Vorteile klar auf der Hand: Im Idealfall können Abläufe günstiger, schneller und fehlerfreier gestaltet werden. Für manche Buchhalter ist das aber auch eine Chance: Sie rücken in eine neue Rolle und sind dann stärker beratend tätig.



Doch wie genau spiegelt sich diese Entwicklung in den Gehältern von Sachbearbeitern, Finanzbuchhaltern, Bilanzbuchhaltern oder Accountants mit Expertise bei internationalen Bilanzierungsregeln?