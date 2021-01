So viel verdienen Investor-Relations-Manager 2021

Krisenkommunikation, digitale Hauptversammlungen, virtuelle Roadshows – und nebenbei noch das Tagesgeschäft: Investor-Relations-Manager hatten in den vergangenen Monaten Corona-bedingt alle Hände voll zu tun. Ihr volles Aufgabenportfolio macht sie in diesem Jahr – neben den Controllern und Treasurern – zu den gefragtesten Mitarbeitern in der Finanzabteilung. Das Sprachrohr des CFO trägt aber nicht nur in Krisenzeiten enorme Verantwortung, was die Kommunikation mit Investoren, Aktionären und Geschäftspartnern angeht.



Auch abseits von Krisensituationen müssen Investor-Relations-Manager zum Beispiel dafür sorgen, dass kapitalmarktrelevante Unternehmensmeldungen korrekt publiziert werden – ein nicht ganz leichtes Unterfangen bei den teils unklar formulierten Publizitätspflichten.