Private-Equity-Haus Brockhaus geht an die Börse

Der Technologie-Investor Brockhaus Capital Management (BCM) will trotz Coronavirus-Pandemie an die Börse. Durch eine Kapitalerhöhung sollen 100 bis 115 Millionen Euro in die Akquisitionskasse fließen, teilte die Beteiligungsgesellschaft am heutigen Montag mit. Die ausschließlich neuen Papiere sollen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren gehen. Mit dem Erlös will BCM weitere Unternehmen aus Sektoren wie Healthcare, Software und Umwelttechnik übernehmen. BCM spricht von „Technologie-Champions im deutschen Mittelstand mit B2B-Geschäftsmodellen“.



Der IPO soll im dritten Quartal erfolgen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass BCM noch vor der Sommerpause im August die Bücher zur Zeichnung öffnen wird. Brockhaus strebt in den Prime Standard der Frankfurter Börse. Das Management-Team, das aktuell gemeinsam noch 33 Prozent an BCM hält und auch nach der Verwässerung durch den Börsengang die größte Aktionärsgruppe stellen wird, hat sich zu einer Lock-up-Frist von zwei Jahren verpflichtet. So lange darf das Team um Marco Brockhaus keine Aktien veräußern.



Begleitet wird der Börsengang von den US-Banken Citibank und Jefferies. Die Commerzbank ist als Joint Bookrunner an Bord.