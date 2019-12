Streit um Rettung von Schmolz + Bickenbach spitzt sich zu

Liwet selbst positioniert sich in seinem Brief auch als möglicher Retter: Man stehe bereit, die Firma und 10.000 Arbeitsplätze zu retten. „Liwet ist bereit, so viel Geld einzuschießen, wie wirklich notwendig ist, damit die Firma überleben kann.“ Zudem weist der Aktionär noch auf weitere Möglichkeiten hin wie „die Optimierung der betrieblichen Prozesse, die Gewährung von Aktionärsdarlehen, den Abbau von Lagerbeständen oder den Verkauf von Nicht-Kernaktivitäten“.



Martin Haefner meldete sich in einem Interview mit der „NZZ am Sonntag“ ebenfalls zu Wort: „Die Liwet vernebelt die Sachverhalte und redet den Kapitalbedarf der Firma bewusst klein“. Er betonte, dass er bereit sei, jetzt bis zu 325 Millionen Euro in den kriselnden Konzern zu stecken und gegebenenfalls in ein paar Jahren nachzulegen, um etwa Übernahmen oder Kooperationen zu ermöglichen. Auch die Change-of-Control-Klausel der Anleihe schreckt ihn nicht ab: „Erfahrungsgemäß werden weniger als die Hälfte der Obligationäre ihre Anteilscheine andienen, wenn die Gesellschaft nachhaltig rekapitalisiert ist.“ Für den Fall der Fälle gewähre er zusätzlich ein Brückendarlehen im hohen zweistelligen Millionenbereich.



Er machte aber auch deutlich, dass er von seiner Position nicht abrücken wird: „Mein Naturell ist es nicht, Machtkämpfe auszufechten. Ich bin ein konsensorientierter Typ, aber in der Sache bin ich klar. Ich will helfen, aber ich habe gewisse Bedingungen.“ Klar ist derweil nur eines: Der Konflikt zwischen beiden Parteien ist mehr als verhärtet.



