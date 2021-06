Das Inflationsgespenst geht um – mit dem langsamen Auslaufen der Corona-Pandemie und den vielfältigen Engpässen auf den Beschaffungsmärkten wächst die Sorge, dass die Preise zu schnell und zu stark steigen könnten. Gerade die Signale aus den USA werden mit Argusaugen betrachtet, im April lag die Inflationsrate dort bei 4,2 Prozent, im Mai sogar bei 5 Prozent.



Auch in Europa wächst die Sorge vor zu starken Preisanstiegen – an steigenden Renditen der Bundesanleihen ließen sich die Bedenken in den vergangenen Monaten bereits ablesen. Doch wie sieht es im Bereich der Unternehmensfinanzierung aus? Stehen dort die Zeichen jetzt auf deutlich anziehenden Finanzierungskosten?