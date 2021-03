Finanzierungen: Vorwerk, Sixt, Volocopter

Der Autovermieter Sixt hat einen neuen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 750 Millionen Euro abgeschlossen. Die Laufzeit der Linie beträgt drei Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Zudem kann der Kredit in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden, teilt Sixt mit. Als Lead Arranger und Bookrunner fungieren Commerzbank, DZ Bank und Unicredit. Weitere Lead Arranger und Kreditgeber sind die Crédit Agricole, Deutsche Bank und die SEB Deutschland. Agent ist die Unicredit. Beraten wurde Sixt von der Kanzlei Freshfields.



Mit dem neuen Konsortialkredit löst Sixt den Anfang Mai 2020 unter Beteiligung der KfW abgeschlossenen, aber bislang ungenutzten Kredit vollständig ab. Dieser hatte ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro, konnte jedoch unter anderem durch eine neue Anleihe im Dezember vergangenen Jahres bereits deutlich verringert werden, so der Autovermieter. Sixt rechnet nach der Überwindung der Coronavirus-Pandemie wieder mit einem Anstieg der Nachfrage von Mobilitätsdienstleistungen, für die man nun finanziell gut gerüstet sei.