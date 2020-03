So gefährdet Corona die Kreditverträge

Was genau bedeutet „Holiday-Period“?

Während dieses Zeitraums werden die Financial Covenants weiter gefasst oder sogar ganz ausgesetzt. Holiday-Periods sehen wir regelmäßig in Restrukturierungen. Sie sind an sich nichts Neues, auch wenn sie bislang eher in Einzelfällen und noch nicht auf breiter Front beantragt worden sind. Abhängig von den in der Kreditdokumentation vorgesehenen Testzeitpunkten dauern Holiday-Periods in der Regel ein bis zwei Quartale, manchmal aber auch ein Jahr. Um sie etablieren zu können, braucht es aber einen triftigen Grund. Wir empfehlen, die Auswirkungen des Coronavirus auf das Geschäft sorgfältig zu dokumentieren und nachvollziehbar aufzubereiten.