Warum Quadriga einen Nordic Bond platzieren lässt

Erlös der LR-Emission fließt auch an Quadriga

Quadriga nutzt den skandinavischen Bondmarkt, der deutlich professioneller organisiert ist als das deutsche Mittelstandsanleihen-Segment, um die Passivseite seines Portfoliounternehmens komplett neu aufzusetzen. Von dem eingenommenen frischen Kapital dienen rund 85 Millionen Euro der Ablösung von Bankschulden, 35 Millionen fließen in die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen. Knapp 5 Millionen werden nach FINANCE-Informationen für Kosten und Gebühren verwendet.



Die Transaktion ist also teils Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, teils „Recap“. Bei Recaps ziehen die Gesellschafter Eigenkapital oder Gesellschafterdarlehen aus einem Unternehmen heraus und ersetzen es durch neues Fremdkapital – ein unter Finanzinvestoren beliebter Renditehebel bei Unternehmen, für die kurzfristig kein Verkaufsprozess geplant ist.



Quadriga-Chef Andreas Fendel beschreibt die Hintergründe der Transaktion gegenüber FINANCE so: „Eine solche Bondemission ist natürlich auch ein Weg, für ein Unternehmen Sichtbarkeit und Reputation am Kapitalmarkt aufzubauen.“ Gero Wendenburg, Investmentbanking-Co-Chef von Pareto in Deutschland, meint, der Deal habe „Signalwirkung“ für den deutschen Private-Equity- und Leveraged-Finance-Markt und auch in der hiesigen Szene „Interesse geweckt“. Doch der Deal und seine Folgen sind komplex.