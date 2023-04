Neue Besitzverhältnisse beim Modeeinzelhändler Takko: Die Anleihegläubiger haben sich mit dem bisherigen Gesellschafter Apax auf einen Debt-Equity-Swap geeinigt. Dieser Schritt reduziert die Verbindlichkeiten um 250 Millionen Euro und die Kreditlaufzeiten von Takko Fashion werden bis 2026 verlängert, teilt das Unternehmen mit. Das bisherige Managementteam bleibt an Bord.

Durch den Credit-Default-Swap wurden vorrangig besicherte Anleihen in Höhe von 510 Millionen Euro sowie eine Covid-Fazilität von 40 Millionen Euro in bis 2026 laufende Darlehen in Höhe von 300 Millionen Euro umgewandelt. „Dank der neuen Kapitalstruktur und einer reduzierten Verschuldung können wir nun in die Zukunft des Unternehmens investieren und unsere strategischen Prioritäten noch konsequenter umsetzen“, erklärt CEO Tjeerd Jegen.

Dieser Restrukturierungsschritt verschafft dem Modediscounter Spielraum, seine bisherige Wachstumsstrategie voranzutreiben. Die Mehrheit an Takko werden künftig drei Hedgefonds halten. Das sind die neuen Besitzer des Modehändlers: