Dritter Rücktritt in diesem Jahr: Apobank-CFO Holger Wessling geht

Vorstandsbeben bei der Apobank: Holger Wessling wird sein Amt als Finanz- und IT-Vorstand im Frühjahr 2023 niederlegen. Wie die Bank mitteilte, werde der Finanzchef „eine neue berufliche Aufgabe außerhalb des Unternehmens“ annehmen.

Über den Zeitpunkt seines Ausscheidens sowie eine vorzeitige Vertragsauflösung werde der Aufsichtsrat Anfang Dezember entscheiden, heißt es weiter. Wesslings neuer Arbeitgeber ist auch schon bekannt: Der 54-Jährige wird neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe. Dort wird er den Posten zum 1. Juni 2023 antreten.

Holger Wessling ist seit Mai 2021 Apobank-CFO

Wessling agiert bereits seit 2016 im Vorstand der Bank und verantwortete zunächst die Sparte Großkunden und Märkte. Anschließend übernahm er im Juni 2020 die Verantwortung für den Privatkundenbereich, bevor Wessling im Mai 2021 die Leitung des Ressorts Finanzen und IT übergeben wurde. Er trat die Nachfolge des langjährigen CFO Thomas Siekmann an.

Zuletzt hatte der scheidende Finanzchef noch zusätzlich übergangsweise das Risikoressort geleitet. Vor seiner Zeit bei der Apobank war er bei der DZ Bank tätig.

„Souverän und mit ruhiger Hand hat Holger Wessling in den vergangenen sechs Jahren seine Ressorts durch herausfordernde Zeiten geführt und hohe Anerkennung bei Kunden, Mitarbeitenden sowie beim Aufsichtsrat erworben“, kommentiert Karl-Georg Pochhammer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, die Entscheidung des Finanzchefs „Wir bedauern seine Entscheidung sehr, respektieren aber gleichzeitig seinen Wunsch, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.“

Alles zum Thema CFO-Wechsel Sie wollen wissen, welcher Finanzchef wohin geht? Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der FINANCE-Themenseite CFO-Wechsel, wo FINANCE die wichtigsten Personalien sammelt. Mehr lesen

Keine Nachfolge für den CFO-Posten

Der Rücktritt Wesslings auf Vorstandsebene ist bereits der dritte in diesem Jahr bei der Apobank. So verließen im September Privatkundenchefin Jenny Fries sowie der vorherige Risikovorstand Eckhard Lüdering die Bank. Ein offizieller Grund der Rücktritte ist nicht bekannt.

Der FAZ zufolge seien Unstimmigkeiten mit dem erst im März 2022 angetretenen Vorstandsvorsitzenden Matthias Schellenberg aufgetreten. Damals habe es bereits Gerüchte um einen möglichen Amtsrücktritt Wesslings gegeben, diese dementierte der CFO jedoch noch gegenüber der Zeitung.

Einen Finanzvorstand will das Institut nicht berufen, teilte die Bank auf Nachfrage von FINANCE mit. Die Apobank will die weiteren Zuständigkeiten im Vorstand „zeitnah neu regeln“. Anfang kommenden Jahres übernimmt Sylvia Wilhelm die Leitung des Risikoressorts. Die Volkswagen-Bank-Managerin wurde bereits im September neu in den Apobank-Vorstand berufen.

Darüber hinaus wird, ebenfalls zum Jahresanfang, Thomas Runge in den Vorstand berufen. Runge, der seit 2019 Chief Operating Officer bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt ist, soll bei der Apobank seinen Fokus auf IT, Produkte und Prozesse richten.