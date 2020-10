Change to Win: Worauf es bei Betriebsänderungen arbeitsrechtlich ankommt

In Unternehmen mit einem Betriebsrat lösen solche Änderungen der betrieblichen Organisation sogenannte Unterrichtungs- und Mitbestimmungspflichten aus, die das Management gegenüber dem Betriebsrat erfüllen muss.

Unternehmenslenker sollten sich darauf vorbereiten und bereits im Vorfeld drei Phasen bei ihrer Planung berücksichtigen: In der Konzeptionsphase stehen zunächst eine Situationsanalyse sowie die Vorplanung an. In dieser Phase definiert das Management das Ziel der Betriebsänderung, beispielsweise eine Effizienzsteigerung oder die Senkung der Personalkosten.