Erfolgreich trotz Krise: Was macht Unternehmen resilient?

Im Frühjahr herrschte nach dem Ausbruch des Coronavirus in vielen Unternehmen zunächst Ausnahmezustand. Nun sind die ersten akuten Krisenmaßnahmen getroffen, der Blick geht nach vorn. Dabei zeigen sich große Unterschiede: In den meisten Branchen lassen sich die Unternehmen in drei Gruppen einteilen. Das erste Cluster kämpft verzweifelt ums Überleben. Das zweite nutzt die Erschütterung als Antrieb für eine notwendige Restrukturierung. Und Cluster Nummer drei sieht in den Verwerfungen eine Chance, seine Stärken auszuspielen, und schaltet in den Angriffsmodus.



Wie kommt es, dass innerhalb derselben Branche manche Unternehmen so viel resilienter sind als ihre Wettbewerber? Das hat viel mit der Führungsqualität des Managements zu tun.