Personalanpassung ohne Kündigung – geht das?

Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz kann zu Problemen beim Personalabbau führen. Nämlich dann, wenn man zwischen verschiedenen Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergruppen differenzieren möchte. Es gilt zudem das Diskriminierungsverbot. Vor diesem Hintergrund müssen Personalverantwortliche darauf achten, dass sie eine Differenzierung stets sachlich rechtfertigen können.



Werden in einem Freiwilligenprogramm so viele Arbeitnehmer angesprochen, dass die Schwellenwerte einer Betriebsänderung überschritten werden, müssen Unternehmen das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats einkalkulieren. Denn sonst könnte das Freiwilligenprogramm unwirksam sein.



Und schließlich ist wichtig: Abfindungszahlungen in Freiwilligenprogrammen können als richtungsweisend für Abfindungen in Sozialplänen angesehen werden. In diesem Punkt sollten Unternehmen also vorausschauend planen.