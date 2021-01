So läuft eine Sanierungsmoderation ab

Für die Sanierungsmoderation fallen jedoch auch Kosten an. Zumindest in komplexeren Konstellationen wird das Schuldnerunternehmen einen eigenen Berater benötigen, um ein Sanierungskonzept zu entwickeln. Neben Kosten für dessen Entlohnung fallen Gerichtskosten von 500 Euro an, hinzu kommen die Kosten für den Sanierungsmoderator, der im Regelfall nach Zeitaufwand bezahlt wird. Sein Stundensatz wird vom Gericht bestimmt und beträgt bis zu 350 Euro.



Die Sanierungsmoderation kann zum Erzielen einer außergerichtlichen Einigung insbesondere dann beitragen, wenn vorangegangene Verhandlungen über eine freie Sanierung bereits festgefahren sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Beteiligten beispielsweise von einem Forderungsverzicht überzeugt werden können, steigt oftmals, wenn ein neutraler Vermittler hinzugezogen wird.