Wichtige Änderungen bei präventiver Sanierung

Die präventive Sanierung kommt – aber anders als gedacht. Das beschloss der deutsche Bundestag in seiner gestrigen Sitzung. Ab Januar 2021 können sich finanziell angeschlagene Unternehmen nun über ein neues Restrukturierungsverfahren sanieren, das vor der Insolvenz ansetzt. So sieht es das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (Starug) vor, das zum Jahreswechsel in Kraft tritt.



Zwischenzeitlich war eine Verschiebung des Gesetzes auf April gefordert worden, weil einige Punkte noch überarbeitet werden sollten. Das betraf unter anderem die Frage, wie man das neue Verfahren mehr auf kleine und mittelständische Unternehmen ausrichten könne. In der ersten Fassung sei es für sie zu komplex und teuer gewesen, bemängelte Die Grünen und FDP. Werde der Gesetzesentwurf zu schnell durchgepeitscht, drohten Fehlkonstruktionen.



„Schnell durchgepeitscht“ wurde das Instrument jetzt doch, allerdings mit einigen Änderungen in letzter Minute. Diese kommen allerdings nicht dem Mittelstand zugute, sondern setzen an ganz anderen Punkten an.