Chemie-M&A: „Unternehmen aus dem Mittleren Osten werden die großen Deals machen“

Ebenso wie die Gewinnaussichten der Branche liegt auch das M&A-Geschehen in der Chemiebranche darnieder. Und für die nächsten Monate erwartet der Branchenexperte Marc Schmitz, Chef des Chemie-M&A-Teams von Deloitte in Deutschland, auch keine Wende. Doch danach werden die Karten neu gemischt. Bei FINANCE-TV stellt er eine bemerkenswerte These auf: „Die großen Deals werden an Unternehmen aus dem Mittleren Osten gehen.“

Was aber erst noch passieren muss, bevor das M&A-Geschäft im Chemiesektor wieder anspringen könnte und worauf Private Equity eigentlich wartet, jetzt, da die Strategen in ihren Kaufentscheidungen gelähmt sind – die Branchen-M&A-Tour mit Marc Schmitz.