1&1 klagt gegen DSGVO-Millionenstrafe

Die Höhe der Sanktion sorgt bei 1&1 für Unverständnis: „Das Bußgeld ist absolut unverhältnismäßig“, lässt sich die Datenschutzbeauftragte von 1&1, Julia Zirfas, in einer Mitteilung des Unternehmens zitieren. Sie sei nach der neuen im Oktober veröffentlichten Bußgeldregelung berechnet worden, laut der die Summen unter Berücksichtigung des Unternehmensumsatzes festgesetzt werden. In der Datenschutzgrundverordnung sei der Umsatz allerdings nicht als Kriterium für die Bemessung der Bußgeldhöhe vorgesehen, argumentiert Zirfas.



Darüber hinaus verstoße die neue Bußgeldlogik der 1&1-Vertreterin zufolge gegen das Grundgesetz, „insbesondere die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit“, heißt es weiter. Das Unternehmen will nun versuchen, den Bußgeldbescheid anzufechten und will dafür Klage gegen den Bescheid einreichen.