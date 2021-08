Christoph Haenschel wechselt von Goldman Sachs zu Morgan Stanley. Er leitet dort ab sofort den Bereich „Fixed Income Capital Markets“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dieser Funktion verantwortet der 49-Jährige das Finanzierungsgeschäft für Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Institutionen (SSA) mit guten Bonitäten. Dieses Investmentgrade-Finanzierungsgeschäft will die US-Bank in Deutschland „weiter ausbauen“, wie eine Sprecherin von Morgan Stanley gegenüber FINANCE erklärte.