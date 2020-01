Bankhaus Lampe könnte an Chinesen gehen

Über die Tochter Hauck & Aufhäuser könnte Fosun im Zuge einer Lampe-Übernahme Synergieeffekte erzielen, etwa bei IT, Verwaltung oder Regulierung. Dass Hauck & Aufhäuser mit dem chinesischen Geld im Rücken aktiv nach Zukäufen sucht, ist bekannt. Trotzdem wollte Hauck & Aufhäuser gegenüber der FAZ keinen Kommentar zu einem möglicherweise bevorstehenden Erwerb der Lampe Bank abgeben.



Die Lampe Bank wurde im vergangenen Jahr vom Eigentümer Oetker zum Verkauf gestellt. Grund dafür dürfte sein, dass auch Lampe das niedrige Zinsumfeld zu schaffen macht. Zudem kämpfen die Bielefelder auch noch mit Margendruck und Mittelabflüssen in der Vermögensverwaltung, während es dem Kapitalmarktgeschäft an Größe fehlt. Summa summarum sackte Lampes Gewinn 2018 auf 15 Millionen Euro ab. Dies war der niedrigste Gewinn seit fünf Jahren. Das verwaltete Vermögen sank im Vergleich zum Jahr davor von 22,4 auf 19,1 Milliarden Euro.



Mit dem bevorstehenden Verkauf des Bankhauses Lampe setzt sich die Konsolidierungswelle unter Deutschlands Privatbanken fort. Im August 2019 fand die fränkische Bank Schilling mit der Münchener Merkur Bank einen neuen Eigner. Im November 2019 schloss der US-Finanzdienstleister Stifel die Übernahme der Frankfurter Mainfirst ab. In den Jahren zuvor fanden bereits die Oldenburger Landesbank mit dem US-Finanzinvestor Apollo sowie Merck Finck mit der luxemburgischen KBL neue Besitzer. Die Frankfurter Investmentboutique Equinet ging in der norwegischen Pareto Bank auf.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de