BNP-Paribas-Firmenkundenchef: „Meine Mission ist Wachstum“

Woran machen Sie die fest?

Ein wichtiger Punkt ist die lokale Verankerung. Wir sind mit der Bank in Deutschland in der Fläche mit acht Business Centern vertreten und bieten neben der Corporate- und Institutional-Banking-Produktpalette rund um M&A-Beratung, Syndicated Loans, Equity Research, Börsengänge, Transaction Banking und Anleihegeschäft auch die Vernetzung mit den anderen Geschäftseinheiten der BNP Paribas Gruppe. Also beispielsweise Leasing, Flottengeschäft oder auch Wealth Management. Last but not Least, wollen wir weiterhin langfristig auf dem deutschen Markt aktiv sein - nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen!