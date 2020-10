Deutsche Bank lässt „Aserbaidschanischen Waschsalon“ hinter sich

Komplett kann die Deutsche Bank den Danske-Bank-Skandal aber noch nicht hinter sich lassen. Das amerikanische Justizministerium (DOJ) muss noch darüber entscheiden, wie sie die Rolle der Deutschen Bank in dem Geldwäscheskandal beurteilt. An anderer Stelle hat sich die Bank mit einer US-Behörde allerdings schon geeinigt. Wegen Defiziten in den internen Kontrollsystemen hat die Deutsche Bank vom New Yorker Department of Financial Services eine Strafe von 150 Millionen Euro auferlegt bekommen.