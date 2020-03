Helaba teilt Firmenkundengeschäft auf

Die Helaba sieht bei Firmenkunden wegen des Coronavirus sehr viel Beratungsbedarf. 250 bis 300 Anfragen gingen dazu täglich ein, berichtet die Bank. Auch die ersten Anträge an die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Hilfskredite seien bereits an die KfW weitergeleitet worden. Technisch laufe das alles reibungslos, so die Helaba.

Die entscheidende Frage ist, wie schnell das Geld bei den betroffenen Unternehmen ankommt. Die Banken müssen nach derzeitiger Gesetzeslage abhängig von der Unternehmensgröße einen Teil des Risikos auf das eigenen Buch nehmen. Bei kleinen Unternehmen sind das 10 Prozent, bei größeren 20 Prozent.