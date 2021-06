Die KfW-Bankengruppe hat Medienberichten zufolge in Stefan Wintels, dem ehemaligen Deutschlandchef der Citigroup, einen neuen Chef gefunden. Das berichteten zunächst die „Welt“ unter Berufung auf Regierungskreise, später auch die Nachrichtenagenturen Dpa und Reuters. Da die Bank zu 80 Prozent in den Händen des Bundes liegt, muss diese Entscheidung noch im Bundeskabinett abgesegnet werden – dies soll noch am Mittwoch passieren. Weder die KfW noch Wintels‘ aktueller Arbeitgeber Citigroup wollten die Personalie auf FINANCE-Anfrage bestätigen.



Stefan Wintels ist in der Bankenwelt und des Politikbetriebs gut vernetzt. Laut „Welt“ habe er vor allem während der Privatisierung verschiedener Landesbanken ein gutes Netzwerk in die Politik aufbauen können. Doch das soll auch für Unstimmigkeiten gesorgt haben: So habe die CDU die Nominierung Wintels‘ zunächst blockieren wollen, da insbesondere die Verbindung zum jetzigen Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sehr nah sei. Der Banker sei der Favorit des Bundesfinanzministeriums gewesen – Wintels und Scholz kennen sich noch aus der Zeit, als Wintels den damaligen Ersten Bürgermeister Hamburgs bei der Privatisierung der HSH Nordbank beriet.