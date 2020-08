Herr Kotzbauer, Herr Schindler, wir bei FINANCE glauben, die Coronakrise und der plötzlich aufgetauchte immense Kapitalbedarf der Industrie haben das Zeug dazu, die Karten im deutschen Firmenkundengeschäft komplett neu zu mischen. Ist jetzt auch für die Commerzbank „crunch time“?

Kotzbauer: Was ich unterschreiben würde: Corona ist ein „proof-point“ für alle, zu zeigen, dass sie auch das machen, was sie vorher versprochen haben. Wir als Commerzbank standen in den schweren Wochen im Frühjahr eng an der Seite unserer Kunden, denn die Kunden waren auch uns gegenüber viele Jahre loyal. Das gilt aber nicht nur für uns, der Bankensektor als Ganzes ist in dieser Krise ein Teil der Lösung. Daher gehe ich nicht davon aus, dass sich die Kräfte groß verschieben werden.