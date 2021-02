Berater-News: Finsbury, Aon, Bain

Seit Jahresanfang firmieren die Beratungshäuser Finsbury, The Glover Park Group (GPG) und Hering Schuppener unter der gemeinsamen Marke Finsbury Glover Hering. Im deutschsprachigen Raum gab es zudem personelle Verstärkung: Der vormalige Chief Operating Officer von Axel Springer Digital Ventures, Philipp Raidt, ist als Managing Director in das Berliner Team eingetreten. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Tech- und Start-up-Bereich.



Cornelia Quennet-Thielen ist als Senior Advisor neu im Team für strategische Kommunikationsberatung in Berlin. Die ehemalige Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung wird sich auf Nachhaltigkeit, Umwelt- und Wissenschaftspolitik fokussieren. In Zürich kam Maya Kunz an Bord, die als Managing Director zu Krisen- und Sondersituationen berät. Kunz war zuletzt Head of Corporate Communications bei BlackRock in der Schweiz.