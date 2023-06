Der deutsche Beratungsmarkt wächst weiter: Die 20 größten Managementberatungen mit Hauptsitz in Deutschland konnten ihre Umsätze 2022 um 18,5 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro steigern. Das bedeutete ein Umsatzzuwachs um nochmals fast 2 Prozentpunkte gegenüber dem Rekord von 3,29 Milliarden Euro aus dem Jahr 2021. Rund 60 Prozent des Umsatzes wurden auf dem deutschen Markt erwirtschaftet. Auch die führenden internationalen Beratungen wuchsen mit 11,5 Prozent erneut zweistellig. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Beratungshauses Lünendonk & Hossenfelder, die am Dienstag in Auszügen vorgestellt wurde.

Insgesamt hatte der deutsche Beratungsmarkt 2022 laut des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) ein Volumen von 43,7 Milliarden Euro, was einen Zuwachs von 14,1 Prozent bedeutet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der BDU mit einem Anstieg um 12 Prozent auf 49 Milliarden Euro. Doch was waren die stärksten Umsatztreiber und wer die großen Gewinner im vergangenen Jahr?