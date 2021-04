Herr Stohner, Alvarez & Marsal will im Bereich Restrukturierung weiter wachsen. Wie sehen die Pläne genau aus?

Wir bauen unser Team im Kernbereich Turnaround Management kontinuierlich aus und erweitern auch das Service-Portfolio. Mit Christian Ebner ist seit Januar 2021 ein ehemaliger Deloitte-Partner an Bord mit Schwerpunkt Financial Restructuring über das gesamte Kapitalspektrum entlang. In Zürich haben wir mit Alessandro Farsaci einen erfahrenen Experten von KPMG gewonnen. Und wir werden im zweiten Quartal in Frankfurt auch einen neuen Managing Director für Debt Advisory begrüßen. Damit bieten wir für Gläubiger und Kreditnehmer eine integrierte Dienstleistung – sowohl für die Aktiv- als auch die Passivseite der Bilanz – und erwarten uns hiervon weitere Wachstumsimpulse.