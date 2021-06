Nach rund 18 Jahren an der Spitze des Restrukturierungsgeschäfts der Corporate-Finance-Beratung Houlihan Lokey in Deutschland hat sich der bekannte Investmentbanker Ansgar Zwick in den frühen Ruhestand verabschiedet. Er war einer der bekanntesten Spezialisten für Finanzrestrukturierungen in Europa. Seine Nachfolger bilden eine Doppelspitze für dieses Geschäftsfeld in der DACH-Region und die nordischen Länder: Niklas Lerche und Malte Wulfetange. Wie wollen sie die großen Fußstapfen Zwicks ausfüllen, und was sind die wichtigsten Themen für die Restrukturierungsbranche in Deutschland? FINANCE hat die beiden Manager, die lange an der Seite Zwicks an prominenten Fällen arbeiteten, zum Interview getroffen.