Mit dem Neuzugang will das Beratungsunternehmen seinen Deals-Bereich weiter ausbauen und sich künftig mehr auf Private Equity fokussieren – vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. „Wir freuen uns sehr, Teresa Schawe als neue Partnerin gewonnen zu haben, da sie genau diese strategischen Fähigkeiten mitbringt und über ein breites Netzwerk verfügt. Neben tiefgreifender Fachkenntnis am internationalen Transaktionsmarkt kann sie langjährige Berufserfahrung aus Berater- und Unternehmensperspektive vorweisen“, kommentiert Bernd Jung, Partner bei Strategy& Deutschland und dort Leiter des Bereichs Deals in Europa.



Auch PwCs Berater-Konkurrenz sieht Wachstumspotenzial im Bereich Private Equity. So hatte vergangene Woche EYs Beratungsarm Parthenon ebenfalls sein Private-Equity-Team mit gleich drei PE-Experten verstärkt und hofft auf ein Umsatzwachstum von 20 Prozent in diesem Feld.

thomas.holzamer[at]finance-magazin.de