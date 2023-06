Rothschild & Co hat die Investmentbankerin Eva Maria Wiecko für sich gewonnen. Sie verstärkt ab dem 1. Juli als Head of Equity Market Solutions (EMS) das Team für Deutschland und Österreich. Damit baut Rothschild das Investmentbanking-Geschäft in der DACH-Region weiter aus.

Wiecko arbeitete bei Goldman Sachs

Wiecko kommt von Goldman Sachs, wo sie 17 Jahre lang arbeitete, zuletzt in der Funktion als Managing Director und Head of Industrial Technology EMEA. Sie war eine von sieben deutschen Mitarbeitern, die 2020 zu Managing Directors befördert wurden.

Bei Goldmans Sachs begleitete sie namhafte Börsengänge wie die von Porsche, Traton und Innogy. Diese Expertise bei IPOs, Kapitalerhöhungen und Privatplatzierungen soll sie nun in die neu geschaffene Rolle bei Rothschild & Co einbringen, heißt es von der französischen Bank.

Rothschild & Co will EMS-Bereich ausbauen

Wiecko soll bei Rotschild & Co das EMS-Geschäft in der Region vorantreiben. In ihrer neuen Funktion wird die in Polen aufgewachsene Bankerin an Kai Tschöke und Martin Suter, Co-Heads Global Advisory DACH, berichten. „Ich freue mich sehr, dass wir Eva für Rothschild & Co gewinnen konnten“, kommentiert Tschöke. „Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Kapitalbeschaffung sehen wir eine deutlich steigende Nachfrage nach integrierter und maßgeschneiderter Beratung in Hinblick auf Eigenkapitalfinanzierung, Marktzugang, Positionierung und Investorendialog.“

Das EMS-Team von Rothschild hat bislang zehn deutschsprachige Mitarbeiter und in den vergangenen drei Jahren in der DACH-Region 13 Börsengänge und Kapitalmaßnahmen im Gesamtvolumen von mehr als 20 Milliarden Euro beraten.

„Ich freue mich sehr darauf, zukünftig den EMS-Bereich in den deutschsprachigen Ländern weiter auszubauen und die Kunden in komplexen Fragestellungen rund um Equity-Lösungen eng zu begleiten“, kommentiert Wiecko ihren Wechsel.

Rothschild-Familie plant Delisting

Der Wechsel kommt in einer schwierigen Zeit für Rothschild & Co: Die Bank rechnet damit, dass sich der Nettogewinn in diesem Jahr wegen des starken Rückgangs im Dealmaking mehr als halbieren wird.

Im ersten Quartal von 2023 ging der Umsatz im Global Advisory um 21 Prozent auf rund 327 Millionen Euro zurück (Vorjahresquartal: 414 Millionen Euro). Gleichzeitig plant die Rothschild-Familie, Rothschild & Co von der Börse zu nehmen.