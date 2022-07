Herr Lochner, die Zeiten für Banken und ihre Firmenkunden sind gerade alles andere als einfach. Was ist die größte Herausforderung?

Wir stehen aktuell vor so vielen Herausforderungen gleichzeitig wie nie zuvor. Da sind der furchtbare Krieg in der Ukraine, die damit verbundene Preisentwicklung für Rohstoffe und Energie, die Probleme in den globalen Lieferketten durch die kompromisslose Corona-Politik in China und nun auch das Inflations- und Zinsthema. Das alles zusammen beschäftigt die Unternehmen und damit die Banken gleichermaßen.

Wie schätzen Sie nach Gesprächen mit Ihren Kunden die Auswirkungen ein? Steht uns das Schlimmste noch bevor?