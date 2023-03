SVB-Pleite: „Die Billiggeld-Bonanza ist zu Ende“

Die internationalen Finanzmärkte haben einer der turbulentesten Wochen seit der Finanzkrise 2008 hinter sich. In den USA wurde an der Börse 1.630 Milliarden US-Dollar vernichtet, in Europa wurde ein Börsenwert von 472 Milliarden Euro ausgelöscht.

Was Mitte voriger Woche mit einer gescheiterten Kapitalerhöhung der amerikanischen Spezialbank Silicon Valley Bank (SVB) begann, mit einer Liquiditätsspritze von 50 Milliarden Schweizer Franken für die Credit Suisse ihren Höhepunkt fand und frisch bereitgestellten Einlagen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar für die First Republic Bank endete, wirft die Frage auf: Sind das die Vorboten einer Finanzkrise 2.0? Darüber gehen die Meinungen auseinander.