Deloitte Legal verstärkt sein Team Banking & Finance am Standort Frankfurt mit einem erfahrenen Juristen: Simon Grieser wird zum 1. September als Partner bei dem Big-Four-Haus einsteigen. Er soll insbesondere Kredit- und Finanzdienstleister sowie nationale und internationale Investoren beraten, teilt Deloitte mit.

Deloitte Legal bekommt einen Experten im Finanzrecht

Grieser bringt eine breite Expertise im Bereich des Bank- und Finanzrechts, Bankaufsichtsrechts sowie auf dem Gebiet Securitization mit. Bei Deloitte Legal soll er vor allem in den Bereichen Kredithandel, Banken, M&A, Fintech und Verbriefungen seine Kenntnisse einbringen und eng mit den Service Lines Corporate und Litigation zusammenarbeiten.

Grieser kommt von Reed Smith, wo er seit Juni 2015 am Standort Frankfurt tätig ist. Er ist der Gründungspartner des Frankfurter Büros und Mitglied der Financial Industry Group von Reed Smith. In dieser Funktion beriet er unter anderem die Deutsche Bank bei ihrem 2018 getätigten Verkauf eines Schiffskredite-Portfolios im Wert von knapp 1,2 Milliarden Euro an die Private-Equity-Investoren Oak Hill Advisors und Varde.

Mathias Hanten, Leiter von FSI Legal, und Andreas Jentgens, Managing Partner von Deloitte Legal, freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem renommierten Finanzrechtler. Sie sehen in seiner langjährigen Erfahrung als Autor und seiner Mitarbeit in Verbänden und Gremien einen großen Gewinn für das Unternehmen und eine Bereicherung des fachlichen Diskurses im Finanzrecht. „Seine Erfahrung eröffnet uns neue Beratungsdimensionen“, so Hanten.

Reed Smith verstärkt Transaktionsteam

Doch auch Reed Smith ist in Sachen Recruiting nicht untätig gewesen. Zum 1. August hat sich die Kanzlei am Münchener Standort mit Germar Enders verstärkt. Er war zuvor Counsel bei der Kanzlei McDermott Will & Emery. Bei Reed Smith steigt er zum Equity Partner auf.

Enders bringt eine umfangreiche Expertise in den Bereichen Private Equity, M&A und Gesellschaftsrecht mit. Er hat jahrelang Private Equity Investoren, strategische Investoren, Gründer und Management-Teams bei Deals sowie bei Strukturmaßnahmen beraten. „Mit seiner Expertise und seiner Persönlichkeit ist er ein fantastischer Neuzugang für das Team“, erklärt Delphine Currie, Partnerin und Co-Chair der Global Corporate Group bei Reed Smith.

Bevor Enders sich im Jahr 2014 McDermott anschloss, war er von 2007 an als Associate bei Ashurst tätig. Seine Karriere hatte der Anwalt nach dem Referendariat in Köln und New York 2005 als Associate bei Freshfields begonnen. 2006 arbeitete er als Assistent am Max-Planck-Institut und der Universität München.