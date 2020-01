Insolvenzexpertin Breitenbücher kooperiert mit Baker Tilly

Breitenbücher hätte auch die Möglichkeit gehabt, die am Markt gut eingeführte Kanzlei Kübler weiterzuführen. Die Entscheidung gegen ihr Übernahmerecht sei im Dezember gefallen, sagte Bettina Breitenbücher gegenüber FINANCE. Die ehemaligen geschäftsführenden Partner haben derweil neue Projekte gestartet: So will Gründer und Namensgeber Bruno Kübler mit einer eigener Kanzlei weiterhin aktiv am Markt bleiben. Der vormalige Kübler-Partner Sebastian Laboga wechselte indes im Sommer 2019 zu Pluta.



Bereits im Herbst 2017 war der ehemalige Kübler-Partner Franz-Ludwig Danko zu Römermann gewechselt, wo es ihn jedoch nur wenige Monate hielt. Auch er ist inzwischen mit eigener Kanzlei am Markt.



