Die Anwaltskanzlei Anchor ist spezialisiert auf die rechtliche Beratung bei Restrukturierungen, Insolvenzen und Sanierungen. Bereits in 15 Städten, darunter vor allem in Metropolregionen im Süden Deutschlands und Nordrhein-Westfalen, hat die Kanzlei Niederlassungen. Nun wird im April ein weiterer Standort eröffnet – in bester Lage in der Hansestadt an der Elbe.

Anchor-Standort wird von Remo Kruse geleitet

Unweit des Jungfernstiegs an der Binnenalster berät der zukünftige Leiter des Standorts Remo Kruse zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern demnächst auch Mandanten in Hamburg. Wer die drei neuen Kollegen sind, teilte Anchor nicht mit. Remo Kruse, der als Counsel zu Anchor kommt, ist der Hansestadt schon lange treu: Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg, die vergangenen zehn Jahre war er als Rechtsanwalt für die Kanzlei Prof. Dr. Pannen Rechtsanwälte in Hamburg tätig. Dort lagen seine Tätigkeitsschwerpunkte vor allem in der Bearbeitung von Regel-, Verbraucher- und Nachlassinsolvenzverfahren.

Neuer Arbeitgeber, gleicher Arbeitsweg

Sein Arbeitsweg bleibt fast derselbe – die neuen Räumlichkeiten von Anchor sind nicht einmal 200 Meter entfernt von seinem bisherigen Büro –, die Aufgaben sind aber neu: Er wird bei Anchor künftig als Counsel regionale und überregionale Restrukturierungen sowie Insolvenz- und Eigenverwaltungsverfahren begleiten. Silvio Höfer, Anchor Partner in Hannover, zeigt sich erfreut: „Mit Remo Kruse gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen. Durch die Eröffnung des neuen Büros wollen wir unsere Präsenz im Norden ausbauen und haben als Restrukturierungseinheit in Norddeutschland noch mehr Kapazitäten.“