Kanzleiticker: Heidemann-Küthe, Klein-Wenner, Freshfields

Mit einer eigenen Kanzlei in Düsseldorf wollen die beiden Sanierungsexperten Georg Heidemann (51) und Markus Küthe (47) ab sofort Unternehmen beim Neustart aus der Krise in Eigenverwaltung begleiten. Spezialisiert ist die neue Sozietät Heidemann Küthe mit Sitz in Düsseldorf auf Restrukturierungs- und Turnaround-Management. Neben Sanierungen und Insolvenzen konzentriert sich die Kanzlei auf distressed und non-distressed M&A-Deals sowie auf Gesellschaftsrecht. Beide Gründungspartner sind ehemalige Partner von Stellmach & Bröckers. Als Associate steigt auch Marcus C. Spangenberger in ihre neue Kanzlei ein. Spangenberger arbeitet bereits seit 2015 mit Markus Küthe zusammen.