Houlihan will GCA kaufen: Die Folgen für das DACH-Geschäft

GCA ist in DACH stärker als Houlihan

Doch während auf globaler Ebene das Kräfteverhältnis eindeutig ist (Houlihan ist rund viermal so groß wie GCA), sieht es in der DACH-Region anders aus. „Es wäre lächerlich, wenn die Leute von Houlihan jetzt breitbeinig im Frankfurter Büro von GCA Altium einlaufen würden“, sagte ein Brancheninsider zu FINANCE.



Er schätzt, dass GCA Altium (wie die Investmentbank hierzulande heißt) in der DACH-Region über 100 M&A- und Finanzierungsspezialisten beschäftigt, in etwa viermal so viel wie Houlihan. Darüber hinaus hat Houlihan mit Ansgar Zwick gerade den wichtigsten Mann verloren: Zwick ist in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, seine Nachfolger Niklas Lerche und Malte Wulfetange hatten noch kaum Chancen, eigene Spuren zu hinterlassen.



Mit dieser pikanten Konstellation hat die Übernahme von GCA durch Houlihan das Zeug, den deutschen Corporate-Finance-Markt gehörig durcheinander zu wirbeln, und zwar sowohl in der M&A- als auch in der Finanzierungsberatung. Manchen Banken und Edel-Boutiquen droht ein noch stärkerer Konkurrent zu erwachsen, andere hingegen hoffen darauf, dass ein Merger-Shake-out im Team der Fusionspartner sowie deren neue Herangehensweise ihnen neue Geschäftschancen eröffnen könnte. FINANCE hat sich am Markt umgehört, welche Veränderungen der Deal in Frankfurt, München und der Schweiz anstoßen könnte.