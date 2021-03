Lincoln-CEO Drill: „2021 wird es einen M&A-Boom geben“

Herr Drill, Sie prophezeien 2021 einen M&A-Boom. Das ist zwar keine ungewöhnliche Aussage für die stets optimistische M&A-Beraterbranche, vor dem Hintergrund der immer noch währenden Coronakrise aber dennoch ungewöhnlich. Woran machen Sie Ihre These konkret fest?

Aus meiner Sicht sind zwei Faktoren dafür verantwortlich, dass der M&A-Markt in diesem Jahr boomen wird: Zunächst finden derzeit gewöhnliche M&A-Deals statt – also Transaktionen, die mit und ohne Corona jetzt eingefädelt werden. Hinzu kommt allerdings ein Nachholeffekt aus dem Jahr 2020, in dem vor allem im ersten Halbjahr zahlreiche Deals auf Eis gelegt worden sind.



Allein bei uns in Frankfurt gibt es derzeit über zehn Verkaufsprojekte, die noch aus dem Jahr 2020 stammen und im laufenden Jahr einen Abschluss finden sollten. Es ist dieser zusätzliche Dealflow gepaart mit dem normalen M&A-Geschäft, das unserer Branche in diesem Jahr einen ordentlichen Aufschwung bescheren wird.



Der M&A-Markt ist im Jahr 2020 drastisch eingebrochen – und hat seinen Höchststand von 2019 trotz des guten zweiten Halbjahres nicht erreichen können. Man könnte jetzt doch vermuten: Egal wie gut 2021 wird, den Einbruch im alten Jahr wird das neue Jahr nicht wettmachen können.