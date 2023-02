Die Bafin hat bei Flatexdegiro einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Der Onlinebroker verstoße gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation, wie sie unter anderem im Kreditwesengesetz (KWG) und im Geldwäschegesetz festgelegt ist, teilte die Finanzaufsicht am Freitag mit.

Eine Sonderprüfung bei dem Tochterunternehmen Flatexdegiro Bank aus dem vergangenen Jahr hatte „schwerwiegende Mängel im internen Kontrollsystem, im aufsichtlichen Meldewesen und in der Geldwäscheprävention“ festgestellt. Der Sonderbeauftragte prüft die Umsetzung der Maßnahmen. Er kommt vom Next Seven-Wirtschaftsprüfer Mazars.

Darüber hinaus hat die Bafin eine Geldstrafe von 1,05 Millionen Euro sowie zusätzliches Eigenkapital angeordnet. Flatexdegiro hatte schon im Dezember über die Anordnung berichtet.

Flaexdegiro beruft Chief Risk Manager

„Wir begrüßen die Einsetzung des Sondergutachters durch die Bafin“, sagte ein Sprecher gegenüber FINANCE. Flatexdegiro habe umgehend verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die monierten Mängel abzustellen.

Zu den eingeleiteten Maßnahmen zählen ein konzernweites Regulierungsangebot sowie organisatorische Veränderungen in der Leitung der Abteilungen Interne Kontrollen, Risikomanagement und Meldewesen. So werden von den Kunden seit kurzem Mittelherkunftsnachweise angefordert. Mit Matthias Heinrich wurde zudem ein Chief Risk Officer für die Flatexdegiro Bank berufen und 50 Millionen aus eigenen Mitteln an zusätzlichem Eigenkapital zur Verfügung gestellt.

„Mit dem aktuellen CET1 der Flatexdegiro Gruppe von circa 180 Millionen Euro und dem vollständig zu thesaurierenden Jahresüberschuss 2022 sieht das Management alle zukünftigen Wachstumsanstrengungen ausreichend finanziert, mit soliden regulatorischen Eigenmitteln und ohne der Notwendigkeit von Kapitalmaßnahmen“, hatte der Onlinebroker im Dezember mitgeteilt.

Flatexdegiro erweitert Vorstand

Gleichzeitig wurde der Vorstand erweitert. Der bisherige CFO Muhamad Chahrour ist seit Jahresbeginn stellvertretender CEO und Chief Operating Officer (COO) sowohl der Flatexdegiro AG als auch der Flatexdegiro Bank. Der vormalige CFO der Flatexdegiro Bank ist zum Group-CFO aufgestiegen und Stephan Simmang bekleidet seit Januar den Posten des Chief Technology Officer (CTO). Sobald alle regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, soll Christiane Strubel, aktuell Generalbevollmächtigte für das Personalwesen, ebenfalls in den Vorstand berufen werden.

Alles zum Thema Flatex-CFO Chahrour: „Deutscher Kapitalmarkt ist nicht so sexy wie Nasdaq“ Muhamad Chahrour wechselte von Rocket Internet zu Flatex und übernahm dort den CFO-Posten. In der aktuellen Folge unseres Podcasts „Future CFO“ verrät er das Erfolgsrezept des Unternehmens und warum seine Karriere fast anders verlaufen wäre. Mehr lesen

Der einstige Nischenanbieter hat sich durch die Übernahme von Degiro zu einem relevanten Onlinebroker avanciert. Laut Unternehmensangaben habe sich zwischen 2019 und 2021 die Zahl der Transaktionen von 12 Millionen auf 91 Millionen Euro mehr als versiebenfacht und sich das verwaltete Kundenvermögen auf 40 Milliarden Euro verdreifacht.

Flatexdegiro hofft auf vorzeitige Beendigung der Maßnahmen

Mit dem Wachstum kommt auch die regulatorische Verantwortung. So betrachte die Bafin Flatexdegiro nicht mehr als „kleines und nicht-komplexes“ Institut, was zu erhöhten regulatorischen Anforderungen für die Gruppe führe und einem allgemein höheren Aufsichtsniveau“, teilte das Unternehmen damals mit.

Die Maßnahmen sind seit dem 21. Februar 2023 bestandskräftig. Die Maßnahmen können bei entsprechenden Fortschritten angepasst werden. Flatexdegiro werde auch weiterhin eng mit der Bafin zusammenarbeiten, so ein Unternehmenssprecher. „Wir hoffen, dass die Maßnahme schon unterjährig aufgehoben werden können.“

Heute Abend um 18 Uhr will das SDax-Unternehmen seine Jahreszahlen für 2022 präsentieren. Flatexdegiro erwartet einen Umsatz von rund 380 Millionen Euro und den höchsten Jahresüberschuss in der Unternehmensgeschichte.