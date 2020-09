Das haben KPMG und EY bei Grenke geprüft

Dass Viceroy Grenke Ungereimtheiten in der Bilanz vorwirft, die teils mehrere Jahre zurückreichen, wirft auch ein Schlaglicht auf die Wirtschaftsprüfer: Ihnen hätten Unstimmigkeiten, sofern es wirklich welche gegeben hat, auffallen sollen. Fakt ist: In den vergangenen Jahren hat Grenke von seinen Prüfern EY und KPMG stets ein uneingeschränktes Testat erhalten. Das bedeutet: Wesentliche Ungereimtheiten scheinen den Prüfern nicht aufgefallen zu sein.



Was hinter den Kulissen ablief – ob es beispielsweise Diskussionen zwischen Vorstand und Prüfern gegeben hat – verrät ein solches Testat nicht. Auch wollten sich KPMG und EY auf FINANCE-Anfrage wegen ihrer Verschwiegenheitspflicht nicht zu Grenke äußern. Dennoch gibt es in den Bestätigungsvermerken der Prüfer einige kryptische Hinweise darauf, welche Themen sie sich genauer angesehen haben. Die große Frage ist: Haben die Prüfer auch jene Sachverhalte unter die Lupe genommen, die Viceroy jetzt anprangert?