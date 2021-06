Mit Rödl & Partner hat der nächste Wirtschaftsprüfer seine Geschäftszahlen für das von Corona geprägte Geschäftsjahr 2020 vorgelegt – und verzeichnete trotz Krisenjahr ein leichtes Wachstum. Der Inlandsumsatz des Next-Ten-Hauses lag im vergangenen Jahr bei 269 Millionen Euro, das entspricht einem Wachstum von rund 2 Prozent. Die Coronakrise hat das Wachstum stark gebremst, 2019 betrug das Plus noch fast 12 Prozent.



Rödl & Partner kostet dies den begehrten Platz an der Spitze der so genannten Next Ten, denn der Rivale BDO, den Rödl im Vorjahr überholt hatte, ist dank größerer Zuwächse wieder an Rödl vorbeigezogen.