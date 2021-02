Zeitweise sah es so aus, als könnte Warth & Klein Grant Thornton nach dem Zusammenschluss mit Trinavis die Nummer 9 im Markt, Mazars, einholen. Doch nun ist die Lücke zwischen den beiden Wettbewerbern wieder größer geworden: Mazars konnte im Geschäftsjahr 2019/20 trotz Corona um starke 15 Prozent zulegen und setzt jetzt 182 Millionen Euro um.



Gut möglich, dass Mazars damit sogar schon zur Nummer 8 in Deutschland aufgestiegen ist: Konkurrent Baker Tilly, der im Vorjahr noch 165 Millionen Euro umgesetzt hat, hat seine Zahlen noch nicht vorgelegt, müsste aber um mindestes 10 Prozent gewachsen sein, um seine Position zu verteidigen. In Zeiten von Corona ist das keineswegs selbstverständlich.