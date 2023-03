Tax- & Audit-News: Ebner Stolz, EY, PwC

Ebner Stolz wirft RSM aus dem eigenen Netzwerk

Ebner Stolz sorgt für einen Paukenschlag in den Next Seven und schließt sich dem internationalen Netzwerk von RSM an. Da RSM den Ansatz „ein Mitglied pro Land“ verfolgt, muss sich RSM wohl nicht nur ein neues internationales Netzwerk suchen, sondern auch einen neuen Namen. Denn Ebner Stolz wird ab 1. Oktober als RSM Ebner Stolz und in zwei Jahren nur als RSM firmieren. Wie es bei RSM weitergeht, wollte das Next Seven-Haus vorerst nicht kommentieren. Doch das ist nicht die einzige positive Nachricht, mit der die Mittelstandsberatung- und Prüfgesellschaft auftrumpft.