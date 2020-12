Warum hat APAS-Chef Bose Wirecard-Aktien gekauft?

Er habe an das Geschäftsmodell von Wirecard geglaubt, sagte APAS-Chef Ralf Bose Medienberichten zufolge, die sich auf Angaben von Ausschussmitgliedern stützen. Allerdings ist schwer nachvollziehbar, warum Bose nach der Veröffentlichung des Sonderberichts offenbar in Wirecard investiert hat. Hat er den Bericht womöglich gar nicht gelesen oder wenn doch, die Tragweite nicht erfasst? Beides würde kein gutes Licht auf den Chef der Prüferaufsicht werfen.

Mehrere Abgeordnete von FDP, Grünen und Linken fordern nun den Rücktritt von Bose. Der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz reichte eine Verdachtsanzeige wegen Insiderhandels bei der Bafin ein, wie er in einer Stellungnahme gegenüber FINANCE erklärte. Darin gehe es vor allem um den mutmaßlichen Zeitpunkt des Aktienverkaufs am 20. Mai, so Bayaz: An diesem Tag soll es Gespräche zwischen Bose und der Bafin zu laufenden Ermittlungen und zum Sonderbericht von KPMG gegeben haben. Einen Tag zuvor wurden die geheimen Anhänge des KPMG-Berichts an die Bafin übermittelt, heißt es in der Verdachtsanzeige. Wie Danyal Bayaz weiterhin schreibt, behaupte Bose allerdings, er habe die Aktien noch vor den Gesprächen mit der Bafin verkauft.