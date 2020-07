Wirecard: Kommt die Trennung von Prüfung und Beratung?

Pikanterweise setzt sich in Großbritannien der Zug gerade genau in die Richtung in Bewegung, die die Kritiker hierzulande nach dem Wirecard-Debakel fordern. Nach mehreren Bilanzskandalen auf der Insel, zum Beispiel bei dem Baukonzern Carillion, wurde dort seit 2018 erbittert über eine Zerschlagung der Big Four diskutiert. Vor wenigen Tagen kam die Entscheidung des Financial Reporting Council (FRC): Eine Aufspaltung in rechtlich eigenständige Einheiten soll es zwar nicht geben, aber Prüfung und Beratung sollen operativ voneinander getrennt werden. „Man kann sich das so vorstellen, dass Prüfung und Beratung als zwei getrennte Silos mit einem jeweils eigenem Board aufgestellt sind“, meint Klaus-Peter Naumann vom IDW.



„Ziel der Trennung ist es, sicherzustellen, dass sich die Prüfungstätigkeiten vor allem auf die Durchführung qualitativ hochwertiger Prüfungen im öffentlichen Interesse konzentrieren und nicht auf anhaltenden Quersubventionen durch den Rest des Unternehmens beruhen“, heißt es in der Begründung. Der Hinweis zu den Quersubventionen kann so gedeutet werden, dass sich nun jeder Bereich wirtschaftlich selbst tragen muss, obwohl es hier keine Trennung in rechtlich eigenständige Einheiten geben wird.



Die Big Four müssen in Großbritannien nun bis Oktober einen Plan vorlegen, wie sie das umsetzen wollen, ab Juni 2024 gilt die neue Regelung. Bemerkenswert ist, dass diese Regelung nur für KPMG, PwC, Deloitte und EY gilt, nicht aber für andere Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Auffällig ist auch, dass die Big Four sich in britischen Medienberichten sehr positiv zu der Reform äußern und diese in vorauseilendem Gehorsam teilweise sogar schon jetzt umsetzen – zu groß ist offenbar die Erleichterung darüber, dass das FRC keine komplette rechtliche Aufspaltung oder den Verkauf des Beratungsgeschäfts verlangt.