SAP S/4 Hana: Die große Welle kommt

Ein großer Teil der Unternehmen und ihre Finanzabteilungen stehen vor einer substantiellen Umstellung: Sie müssen in den kommenden Jahren auf das ERP-System SAP S/4 Hana wechseln, da der Softwarekonzern den Support für ältere Versionen 2027 auslaufen lässt. Die ERP-Migration ist bei weitem kein trivialer Schritt, bietet Hana doch neue Möglichkeiten und kann den Weg in eine Analysewelt ebnen: SAP verspricht Echtzeit-Reportings, exaktere Cashflow-Prognosen und nutzerfreundlichere Anwendungen. Doch gleichzeitig ist der Aufwand eines konzernweiten, über viele Jahre gewachsenen ERP-Systems teils enorm.

Als sei ein solches Großprojekt allein nicht schwierig genug, hat die Coronakrise der SAP-Migration vielerorts einige Steine in den Weg gelegt. Speziell Konzerne, die noch gar nicht richtig begonnen hatten, haben Hana-Projekte nun noch weiter nach hinten auf der Prioritätenliste geschoben. Doch in den kommenden Monaten wird das Thema vermutlich deutlich an Fahrt aufnehmen.