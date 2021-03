Die Börse Stuttgart besetzt ihre Führungspositionen neu. In diesem Zuge haben die Baden-Württemberger Manfred Pumbo mit Wirkung zum 1. Juli zum Mitglied des Vorstandes Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. ernannt. Darüber hinaus wurde Pumbo in die Geschäftsführung der Börse Stuttgart und in den Vorstand der Euwax AG berufen. In diesen zukünftigen Positionen wird Pumbo die Aufgaben des CFOs und CROs übernehmen.